بينهم الجبوري والملا وسجاد سالم.. استبعاد عشرات المرشحين للانتخابات

شفق نيوز - بغداد

صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، على استبعاد عشرات المرشحين الجدد للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق.

وصادق المجلس في اجتماع عقده اليوم، على قائمة تتضمن أسماء 37 مرشحاً من الذين تم استبعادهم، اضافة الى المرشح عن تحالف "عزم" في محافظة بغداد حيدر الملا، والمرشح راكان سعيد الجبوري.

في غضون ذلك صرح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت استبعاد النائب الحالي في البرلمان العراقي عن محافظة واسط سجاد سالم من السباق الانتخابي.

وكان مصدر مطلع قد كشف، يوم الأربعاء الماضي 21 من شهر آب/أغسطس، عن منع محافظ كركوك السابق راكان الجبوري والقيادي في تحالف العزم حيدر الملا من خوض الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مفوضية الانتخابات استبعدت رئيس التحالف العربي في كركوك ومحافظها السابق السابق راكان الجبوري والقيادي في تحالف العزم حيدر الملا من السباق الانتخابي.

وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت، أكثر من 500 مرشح، خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلا عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بنيها الشهادة الدراسية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.