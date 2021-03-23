رسمياً.. العراق يقدم طلباً لواشنطن تمهيداً لسحب قواتها

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "اسوشيتدبرس" الاميركية ان العراق طلب رسميا من ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن تحديد موعد لاستئناف الحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية وسحب ما تبقى من القوات الاميركية القتالية في العراق، كما اكد مسؤولون عراقيون.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين عراقيين قولهم ان العراق أرسل مؤخرا مذكرة رسمية الى الولايات المتحدة يطلب فيها تحديد موعد لاجراء جولة جديدة من المفاوضات حول العلاقات الثنائية وتحديدا، سحب القوات القتالية المتبقية.

وبحسب المسؤولين، فان المذكرة اعطيت الى السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر في وقت سابق من الشهر الحالي، واضافوا ان العراقيين يأملون ان تجري المحادثات في ابريل/نيسان.

وتحدث المسؤولون العراقيون الى الوكالة الاميركية طالبين عدم ذكر اسمائهم لانهم ليسوا مخولين التحدث الى الاعلام. ولم يتم تحديد تواريخ معينة حتى الآن، ولم تعلق وزارة الخارجية الاميركية على القضية حتى الآن.

وسبق للمسؤولين العراقيين والاميركيين ان اعلنوا انهم يؤيدون انسحابا مجدولا للقوات الاميركية من العراق، لكن التساؤلات ظلت قائمة حول الاطار الزمني لانجاز ذلك وحول حجم التهديد الذي يمثله تنظيم داعش.

وبحسب البنتاغون، فان عدد الجنود الاميركيين في العراق تراجع الى نحو 2500 خلال الشهور القليلة الماضية.