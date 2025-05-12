رسمياً.. الشيباني يترأس وفد سوريا في قمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة السورية، يوم الاثنين، ان وزير الخارجية اسعد الشيباني سيترأس وفد سوريا في القمة العربية ببغداد.

جاء ذلك في بيان رسمي للرئاسة السورية، مضيفاً، أن الرئيس السوري احمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية بالعراق.

في السياق، قال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الإثنين، إن الرئيس السوري أحمد الشرع لن يشارك في القمة العربية السبت المقبل في بغداد، بعدما قوبل توجيه دعوة رسمية إلى الشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران وأنصارهم.

وقال المصدر "لن يشارك رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في أعمال القمة العربية العادية الـ34 المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد في الـ17 من مايو / أيار الجاري"، وأشار إلى أن "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتولى رئاسة وفد بلاده إلى القمة".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة شفق نيوز، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع طلب حماية أمريكية لضمان مشاركته في القمة.

يذكر أن دعوة العراق الرسمية للشرع أثارت جدلاً سياسياً واسعاً بين مؤيد ومعارض، خاصة بعد لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالشرع المعروف سابقاً بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد جبهة تحرير الشام، خلال لقاء سابق في قطر.

وسبق لوزير خارجية سوريا أن أجرى زيارة رسمية الى العراق في 13 من آذار الماضي، التقى خلالها مسؤولين عراقيين.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، بحسب إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.