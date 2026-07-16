رسمياً.. الزيدي يزور أنقرة نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز- بغداد

من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أواخر شهر تموز الجاري، العاصمة التركية أنقرة، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية، السفير ليث العذاري، في مبنى الوزارة، السفير التركي لدى بغداد، أنال بورا إينان، لبحث ترتيبات زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى أنقرة، إلى جانب عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، جرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات السياسية واللوجستية الخاصة بالزيارة، المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد العذاري، أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكة بين العراق وتركيا في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب السفير التركي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، مؤكداً تطلع أنقرة إلى توسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.