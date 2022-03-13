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رسمياً.. الحرس الثوري الايراني يتبنى هجوم أربيل ويقول إنه استهدف "مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً"

Category: سیاسة

Date: 2022-03-13T10:41:05+0000
رسمياً.. الحرس الثوري الايراني يتبنى هجوم أربيل ويقول إنه استهدف "مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً"

شفق نيوز/ تبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الاحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان الليلة الماضية.

وقال الحرس في بيان "بعد الجرائم الأخيرة للنظام الصهيوني الزائف والإعلان السابق أن جرائم وشرور هذا النظام الشرير لن تمر دون رد، استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة" الليلة الماضية بصواريخ قوية و دقيقة تابعة للحرس الثوري الإسلامي".

وأضاف، "مرة أخرى نحذر النظام الصهيوني المجرم من تكرار أي شر سيواجه ردود قاسية وحاسمة ومدمرة، كما نؤكد لأمة إيران العظيمة أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بالتهديد أو الهجوم عليه".

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم. وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

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