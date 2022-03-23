سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسمياً.. التحالف الثلاثي يرشح "احمد" و"الصدر" لرئاستي الجمهورية والوزراء (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-03-23T16:20:34+0000
رسمياً.. التحالف الثلاثي يرشح "احمد" و"الصدر" لرئاستي الجمهورية والوزراء (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، اليوم الاربعاء، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من نواب التحالف، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "مرشح "تحالف انقاذ الوطن" الأكثر عددًا لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد (وزير داخلية إقليم كوردستان)، ومنصب رئيس مجلس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر (السفير العراقي الحالي في لندن)".

واضاف العذاري أن "تحالف إنقاذ الوطن ماضٍ في تشكيل الحكومة الأغلبية الوطنية وسيكمل المسيرة الإصلاحية".

وخلصت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ان مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، الأمر الذي دفع الإطار التنسيقي لكسب عدد من النواب لتشكيل ثلث معطل لعقد أي جلسة برلمانية تتطلب حضور الثلثين بعيدا عن التوافق معه.

ويتصدى الإطار التنسيقي الشيعي، لتوفير الثلث المعطل في البرلمان لمواجهة التحالف الثلاثي الذي يشكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أحد أقطابه والذي يسعى مع تحالفه الى تحقيق حكومة "الأغلبية الوطنية" مقابل حكومة "التوافقية" التي يدعو لها الإطار التنسيقي، فيما تجري دعوات ومطالبات برلمانية لكسب ود المستقلين الذين سيكونون حاليا بيضة القبان في دعم توجهات الطرفين.

related

الإطار التنسيقي: جعفر الصدر ليس المرشح الوحيد والكتلة الأكبر هي من تحسم اسم رئيس الوزراء

Date: 2022-03-20 10:03:29
الإطار التنسيقي: جعفر الصدر ليس المرشح الوحيد والكتلة الأكبر هي من تحسم اسم رئيس الوزراء

التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

Date: 2021-07-06 08:55:39
التيار الصدري يحدد مساراً "وحيداً" لتسلم جعفر الصدر رئاسة الحكومة المقبلة

بمبادرة السلة الواحدة.. الإطار التنسيقي يعلن دعمه لجعفر الصدر رئيسا للوزراء والمالكي نائباً له

Date: 2022-03-11 16:47:09
بمبادرة السلة الواحدة.. الإطار التنسيقي يعلن دعمه لجعفر الصدر رئيسا للوزراء والمالكي نائباً له

الإطار التنسيقي يطرح 4 مرشحين لرئاسة الوزراء امام مرشح الصدر

Date: 2022-03-12 09:48:44
الإطار التنسيقي يطرح 4 مرشحين لرئاسة الوزراء امام مرشح الصدر

قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

Date: 2021-07-05 09:04:17
قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

Date: 2021-10-06 13:09:58
بينهم الكاظمي.. مقتدى الصدر يطرح أربعة أسماء على طاولة رئاسة الحكومة المقبلة

بعد الانطفاء التام .. الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء

Date: 2021-07-02 12:24:44
بعد الانطفاء التام .. الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء

ائتلاف الحكيم: مافيات مسلحة تسيطر على اراضٍ مملوكة للدولة في بغداد

Date: 2020-08-11 11:57:32
ائتلاف الحكيم: مافيات مسلحة تسيطر على اراضٍ مملوكة للدولة في بغداد