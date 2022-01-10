رسمياً.. البرلمان يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويضع 6 شروط

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب، يوم الإثنين، رسمياً فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان نُشر على الموقع الرسمي للمجلس واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "استناداً للمواد (2 و 3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 (قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المدرجة ادناه تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى الدائرة القانونية في مجلس النواب – قصر المؤتمرات خلال الاوقات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر من أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس) الموافقة (11 و 12 و 13/1/2022) لقاء وصل تسليم يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق".

ووفقاً للبيان، "يشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً الى المادة (1) من القانون أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن".

ويشترط أيضاً أن "لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها".

وأكدت رئاسة مجلس النواب على أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم 8/2/2022 تطبيقاً للمادة (72/ثانياً/ب) من الدستور".