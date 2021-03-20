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رسمياً.. البرلمان العراقي يرجئ التصويت على قانون الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-20T15:51:39+0000
رسمياً.. البرلمان العراقي يرجئ التصويت على قانون الموازنة

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، إرجاء التصويت على مشروع قانون موازنة البلاد المالية للعام الجاري إلى الأسبوع المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تاجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق ٢٧ اذار ٢٠٢١ الساعة الواحدة ظهرا".

ومنذ أشهر تجري مباحثات مكثفة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأنه وخاصة البند المتعلق بحصة إقليم كوردستان.

وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.

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