رسمياً.. البرلمان العراقي يختار بديلا للحلبوسي السبت (وثيقة)

شفق نيوز/ حددت رئاسة مجلس النواب العراقية، يوم الخميس، موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيساً جديداً للبرلمان بديلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال ورد لوكالة شفق نيوز، تم فيه تحديد يوم السبت المقبل 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وكان رئيس كتلة "تصميم" النيابية عامر الفايز، قد كشف أمس الأول الثلاثاء، أن هيئة رئاسة مجلس النواب حددت السبت المقبل الموافق 13 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري موعدا لعقد الجلسة الاولى لفصله التشريعي الجديد.

وقال الفايز في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الفقرة الأولى للجلسة يوم السبت تتضمن انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً للمقال من قبل المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي.

وأضاف أن اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية تأجل من مساء اليوم إلى السبت المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد لغرض تحديد موعد انعقاد الجلسات الأخرى، ومناقشة وقراءة وإقرار القوانين في الفصل التشريعي الجديد.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.