رسائل أميركية غاضبة لقادة الإطار بسبب "الولائي": الشراكة مهددة بالانهيار

كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الاثنين، عن تلقي عدد من قادة الإطار التنسيقي رسائل أميركية أعربت فيها واشنطن عن انزعاجها الشديد من مشاركة الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، في الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي المخصص لمناقشة اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "واشنطن أبدت استغرابها من مشاركة الولائي في اجتماع سياسي مخصص لاختيار رئيس الوزراء، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأميركية رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إليه".

وأضافت أن "الرسالة الأميركية جاءت شديدة اللهجة، وتضمنت تأكيداً على أن استمرار الإطار التنسيقي في تجاهل طبيعة العلاقة والشراكة القائمة مع واشنطن، قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقة الثنائية على مختلف المستويات، ولا سيما في الجانبين الأمني والاقتصادي".

وأشارت المصادر، إلى أن "الجانب الأميركي لوّح بإمكانية عدم الانخراط أو التعامل الإيجابي مع أي حكومة عراقية جديدة، في حال استمرار قادة الفصائل في لعب دور رئيسي ضمن القوى المؤثرة في رسم ملامحها أو توجيه قراراتها السياسية".

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي، رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي المعروف باسم أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق.

وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت كتائب سيد الشهداء وزعيمها السراجي إرهابيين عالميين محددي التصنيف في تشرين الثاني 2023، قبل أن تُدرج الجماعة لاحقاً على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أيلول 2025.

وقبل أيام، عقد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية في العراق، اجتماعاً حضره عدد من قياداته، وكان من بين الحضور أبو آلاء الولائي.