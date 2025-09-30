رسائل الصدر الأخيرة.. إنذار أخير للنظام السياسي وتحذير من مأزق خطير

شفق نيوز- بغداد

كشف مقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، عن الرسائل التي أراد الصدر ايصالها في تغريدته الأخيرة أمس الاثنين.

وكان الصدر قد رد أمس، على التهديدات التي أثير الحديث عنها مؤخراً وتفيد بوجود مخطط لاغتياله، بالقول: مثل هذه التسريبات لن تكون مثارا للفتنة فنحن نحب الوطن ولا نريد له الضرر، ولن يتفاعل أحد مع فتنتكم فنحن نراهن على وعي وطاعة (التيار الشيعي الوطني) أكيدا كما عهدناهم".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الشخصي: "ليتوقع الجميع خلال ما تبقى من أيام لموعد الانتخابات تصعيداً من قبل عشاق السلطة ومحبي الكراسي ومن يسيل لعابهم للأموال والمناصب".

وعن هذه الرسائل، قال المقرب من الصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "تغريدة الصدر الأخيرة ليست مجرد موقف عابر، بل رسالة استراتيجية تحمل إنذاراً مبكراً للنظام السياسي برمته، والصدر اراد ان يؤكد بانه رغم الانسحاب من الانتخابات، ما زال يمتلك زمام المبادرة الشعبية والسياسية".

وبحسب المقرب، الذي طلب عدم كشف اسمه فإن "الصدر أراد أيضا إيصال رسائل بان أي محاولة لإقصاء تياره ستقود البلاد إلى مأزق خطير، وجوهر الرسالة هو رفض إعادة إنتاج التوافقية والمحاصصة، والدعوة لحكومة أغلبية وطنية أو معارضة فاعلة، وهو ما يمثل خياراً إصلاحياً جدياً".

ووفق قوله، فإن "مستقبل المشهد السياسي والعام في العراق يتوقف على تجاوب القوى الأخرى، فإما أن تنحاز للإصلاح وتتجنب الفوضى، أو تواجه ضغط الشارع الصدري الذي يبقى الورقة الأهم في المعادلة العراقية".

وتعود جذور هذا التصعيد، إلى الناشط "المعارض" علي فاضل، الذي ذكر خلال برنامج يقدمه على مواقع التواصل، أنه يمتلك معلومات عن نية النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر صخيل اغتيال الصدر خلال زيارته لمرقد والده في النجف بواسطة طائرة مسيّرة.

وعقب ذلك، شهدت محافظة البصرة ليلة أمس توترات أمنية، بعد انتشار عناصر من "سرايا السلام"، الجناح المسلح للتيار الوطني الشيعي الذي يتزعمه الصدر، وذلك على خلفية ما ذكره علي فاضل.

وفي المقابل، أصدر النائب ياسر المالكي بياناً نفى فيه هذه الاتهامات، واصفاً ما ورد في البرنامج بأنه "افتراءات وأباطيل تهدف إلى خلق فتنة"، مؤكداً عزمه ملاحقة "كل من يقف وراء هذه الادعاءات" قضائياً.