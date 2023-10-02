رسالة نيابية إلى حكومة السوداني بشأن تعديل سلم الرواتب

شفق نيوز/ وجه أعضاء في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، رسالة إلى حكومة محمد شياع السوداني، شددوا خلالها على ضرورة تعديل سلم رواتب الموظفين، الدينا منها على وجه الخصوص.

وحث النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من مختلف الكتل النيابية، وحضرته وكالة شفق نيوز، الحكومة على "اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل سلم الرواتب لرفع الرواتب الدنيا ولاسيما الرواتب الموظفين المتدنية في ظل ارتفاع الأسعار".

وأضاف أن "هناك لجنة شكلت من مكتب رئيس الوزراء، بأمر ديواني ولكنه لم ير النور، وأن عدداً من أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لحث الحكومة على تعديل الرواتب وعدم المساس بأساتذة الجامعات وغيرهم من الاختصاصات من مختلف القطاعات الحكومية".

وأوضح الخزعلي، أن "هذا الحضور من النواب يأتي للتأكيد على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها ومن ضمن برنامجها الحكومي"، مشدداً على ضرورة أن "ينعكس ذلك على رواتب المتقاعدين، لتأمين حياة كريمة للمواطنين".

وشهدت الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وفي عدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار الأمر الذي أدى تراجع القوة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.