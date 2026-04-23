رسالة نيابية إلى الإطار: لا مهلة بعد السبت سنختار رئيس الوزراء

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن كتلة الخدمات في مجلس النواب العراقي، محمود الشمري، مساء الخميس، أن أعضاء البرلمان عزموا على جمع تواقيع وإرسال كتاب رسمي إلى رئيس الجمهورية لترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في حال عدم توصل الإطار التنسيقي إلى اتفاق باختيار المرشح حتى يوم السبت المقبل.

وذكر الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي إذا لم يتوصل إلى اتفاق لاختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال المدة المحددة دستورياً، فإن أعضاء مجلس النواب سيكون لهم رأي آخر بذلك".

وأضاف: "نحن ننظر قيادة الإطار لغاية يوم السبت المقبل، واذا لم يتوصلوا إلى اتفاق لاختيار المرشح المناسب لمنصب رئيس مجلس الوزراء، فإن أعضاء البرلمان سيجمعون تواقيع وإرسال كتاب رسمي إلى رئيس الجمهورية لترشيح الشخصية المناسبة والخروج من الانسداد السياسي".

وأكد النائب أن "مجلس النواب قادر على ترشح الشخصية باعتباره السلطة التشريعية بالبلاد والعليا في الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "بقاء الوضع كما هو عليه واستمرار حكومة تصريف الأعمال و10 وزارات شاغرة دون وزير يدفعنا للتدخل في مسألة اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة".

هذا وكان عضو الإطار التنسيقي عامر الفايز، قد قال الخميس، لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماعات المستمرة أفضت إلى تفاهمات مهمة لحلحلة الخلافات، مرجحاً حسم تسمية مرشح رئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة.

ومع دخول العراق مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، تتجه الأنظار إلى الاستحقاق الأهم، وهو تشكيل الحكومة الجديدة، وسط جدل سياسي محتدم داخل الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء.

وكان الإطار التنسيقي، قد حدد موعداً لعقد اجتماع حاسم يوم السبت الماضي، قبل أن يرجئه إلى الاثنين، بهدف حسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ليتم تأجيله إلى أمس الأربعاء، قبل أن يرحل مجدداً ليوم غد الجمعة.