رسالة أميركية إلى بغداد: مطالبون بوقف التهديدات المنطلقة من الأراضي العراقية

شفق نيوز- واشنطن

أكد القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق جوشوا هاريس، يوم الثلاثاء، أهمية الحد من التهديدات من الأراضي العراقية على السلام الإقليمي في المنطقة.

وقال هاريس، في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "أكدت للرئيس العراقي نزار آميدي، ضرورة وضع حد للتهديدات من أراضي العراق"، مشيراً إلى أن "اللقاء مع الرئيس العراقي ناقش ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على السيادة".

وشدد على "ضرورة الحد من تهديد السلام الإقليمي والمنبثق من الأراضي العراقية"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش أيضاً بناء شراكة قوية ذات منفعة متبادلة".

وتابع هاريس: "ناقشت مع الرئيس العراقي كذلك ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لصون السيادة"، مثمنا ما وصفه بـ"الحوار المثمر مع الرئيس العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، أشاد هاريس، بموقف الإطار التنسيقي الداعم لحصر سلاح الفصائل العراقية، وفك أي ارتباط للحشد الشعبي خارج منظومة الدفاع الرسمية في البلاد، خلال لقائه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

ومع اندلاع الحرب الإيرانية الأميركية، نفذت الجماعات المسلحة العراقية، عدة هجمات على ما تصفه بالمصالح الأميركية في دول الخليج والمنطقة، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.