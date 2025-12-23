رسالة "عاجلة" من محافظ المثنى إلى السوداني بشأن "إدارة عقارات الدولة"

شفق نيوز- المثنى

وجّه محافظ المثنى مهند العتابي، يوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، أعرب فيها عن استغرابه من إجراءات وزارة المالية المتعلقة بإدارة دائرة عقارات الدولة في المحافظة.

وقال العتابي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة المحلية سبق أن رشّحت موظفاً كفوءاً ومؤهلاً لتسلّم مهام إدارة الدائرة، يتمتع بسيرة وظيفية مناسبة ومن أبناء المحافظة، إلا أن الوزارة أصرت على إصدار أمر إداري بتكليف مدير من خارج المثنى لإدارة الدائرة، إلى جانب إدارته محافظة أخرى.

وأضاف أن هذا الإجراء يثير تساؤلات مشروعة لدى أبناء المحافظة، ويضع الحكومة المحلية في موقف حرج أمام الرأي العام، مؤكداً ضرورة مراعاة خصوصية المحافظات وتمكين كوادرها القادرة على إدارة مؤسساتها بكفاءة.