رسالة خطية "غامضة" من سلطان عُمان إلى الرئيس العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تسلّم رسالة من سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق، موجّهة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وذكر بيان للخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فؤاد حسين استقبل سفير سلطنة عُمان لدى العراق، محمود بن مهنا الخروصي، الذي سلّمه رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، موجّهة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد"، دون ذكر فحوى هذه الرسالة.

فيما انتقل البيان بعدها إلى مناقشة الجانبين العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات.

وأكد الوزير حسين، بحسب البيان، حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما وأعرب عن "شكره وتقديره للسلطان هيثم بن طارق على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عُمان، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تضطلع به مسقط في دعم الحوار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك".

وأشار البيان، إلى أن الجانبين جدّدا تأكيدهما على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، معربين عن تطلعهما إلى مستقبل واعد للشراكة الثنائية، يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والأمني في المنطقة.