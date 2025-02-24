"رسالة تحذير" أميركية لبغداد.. 10 قادة بالحشد وشركات ضمن قائمة عقوبات

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن جهود تبذلها وزارة الخارجية العراقية لمنع إصدار عقوبات أميركية ضد العراق، تشمل شركات وأسماء قيادات في هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن "عقوبات أميركية قد تصدر قريباً وستطال قائمة بأسماء شخصيات سياسية لديها فصائل مسلحة".

وأوضح، أن "القائمة تتضمن أكثر من عشرة أسماء بعضها من قيادات الحشد الشعبي وأخرى معروفة ولها شراكات مع قوى سياسية مهمة"، موضحاً أن "الوضع مع الولايات المتحدة قد يتجه للتصعيد، والهدف هو السيطرة على حركة الأموال في العراق ولتحجيم وإٔضعاف ما تسميهم الأدارة الأميركية بأذرع إيران وإيقاف إمداد طهران بالعملة الصعبة عن طريق وسطاء".

وأشار المصدر، إلى "وجود ثلاث شركات مالية وثلاث شركات نقل تعمل جميعها ضمن الأسطول النفطي العراقي ستكون أيضاً على القائمة السوداء، من أجل الضغط وإيقاف تهريب العملة والنفط باتجاه إيران".

وفي 16 من الشهر الجاري كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، لوكالة شفق نيوز عن تلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغاً رسمياً بفرض عقوبات أميركية على خمسة مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل العراق وخارجه.

وأشار المصدر في وقتها إلى أن العراق تلقى أيضاً بلاغاً بأن قراراً أميركياً صدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة إلى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأميركي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق.

ويرى مراقبون أن العقوبات الأميركية على إيران ستؤثر على العراق الذي يعد أحد أهم البوابات الاقتصادية لإيران، لكن قد تكون تلك العقوبات الهدف منها دفع إيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات أكثر منها رغبة في تأزيم الموقف.

وآخر تلك العقوبات إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على طهران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين، عن معاقبة 16 كياناً وسفينة لتورطها في صناعة النفط والبتروكيمياويات الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات متزامنة على 22 شخصاً وحددت 13 سفينة كممتلكات محظورة لتورطها في صناعة النفط الإيرانية.