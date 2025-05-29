رد عراقي على اتهامات أمريكية: لا هيمنة إيرانية على قرارات بغداد

شفق نيوز/ رفضت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، اتهامات أمريكية بوجود "هيمنة إيرانية" على البلاد، مؤكدة أن السيادة العراقية "غير خاضعة لأي نفوذ خارجي".

وقال عضو اللجنة النائب مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "دعوة بعض النواب في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على العراق، ليست بالجديدة، وهذه الدعوات بعيدة عن توجهات الإدارة الامريكية، وهي دعوات إعلامية"، مؤكداً أنه "لا توجد أي هيمنة إيرانية على العراق، وأن قراراته والعلاقات مع إيران كحال باقي دول المنطقة والعالم".

وأضاف الموسوي أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد علاقات جيدة مع العراق لأهميته في المنطقة والعالم، ولا توجد أي نية لفرض أي عقوبات عليه"، معتبراً أن "هذه الدعوات تبقى دعوات اعلامية ليس لها أي قيمة حقيقية".

وأكد أن "العلاقة ما بين بغداد وواشنطن في تطور كبير على مختلف الأصعدة، ولن تتأثر بهكذا دعوات مشبوهة من قبل بعض المتشددين داخل مجلس النواب الأمريكي".

يشار إلى أن عضوين جمهوريين في الكونغرس الأمريكي كانا قد وجّها أمس الأربعاء، دعوة لفرض عقوبات فورية على العراق، متهمَين حكومة بغداد بالخضوع للنفوذ الإيراني، وداعيين إلى تجميد المساعدات الأمريكية لحين اتخاذ إجراءات للحد من ما وصفاه بـ"الهيمنة الإيرانية المتزايدة" على مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية.