رد رسمي: ساكو لم يزر إسرائيل أبداً

شفق نيوز - بغداد

أصدر اعلام البطريركية، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص تسريب صوتي تتداوله بعض المواقع والصفحات يدعي قيام رئيس البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو بزيارة إلى إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن الاعلام، أن "هذا التسريب لا يمت إلى الحقيقة بصلة، انه تسريب مفبرك" مؤكدا أن "البطريرك لم يزر ابدا إسرائيل بالرغم من أن له في القدس كنيسة".

وأضاف البيان أنه "حتى عندما زار البابا فرنسيس اسرائيل بعد زيارة الأردن، وكان غبطة البطريرك ساكو يرافقه رفض الذهاب إلى اسرائيل احتراما للقضية الفلسطينية".

واعتبر البيان، التسريب المفبرك "يهدف إلى التشويش وخلق بلبلة ولا يهمها العراق".