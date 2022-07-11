رد دعوى مقامة من لاهور طالباني ضد إجراءات عزله من الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ ردت محكمة الكرخ ببغداد في 12/6/2022 الدعوى المقدمة ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمقامة من قبل الرئيس المشترك المعزول لاهور طالباني.

وقال مصدر رسمي للقنوات الإعلامية الرسمية للاتحاد الوطني، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن محكمة الكرخ قد ردت دعوى محامي وموكل لاهور جنكي برهان منذ الثاني عشر من حزيران.

وأضاف المصدر "احتراماً للإجراءات الإدارية والقانونية ارتأينا عدم نشر شيء عن الأمر، ولكن لمنع التضليل والضوضاء غير المشروعة ها نحن ننشره".

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة استئناف بغداد الاتحادية، في ايار مايو الماضي اصدار امر ولائي بايقاف الإجراءات الخاصة بتغيير المنهاج والنظام الداخلي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب الامر الولائي، المرسل الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد تقرر ايقاف قرار استبعاد طالب الامر الولائي لاهور جنكي بورهان، والحجز على إضبارة الحزب لدى دائرة مفوضية الانتخابات، وتبليغ المطلوب الامر الولائي ضده (بافال طالباني) استنادا" للمواد (١٥١-١٥٣١٥٢-٢١٦) من قانون المرافعات المدنية لحين حسم الدعوى المرقمة /٢٣٢٠ ب/ ٢٠٢٢ ٠

وفي شباط من العام 2020، أنُتخب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي طالباني لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني، في خطوة أولى من نوعها شهدتها الأحزاب الكوردية، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن يسّير نجل مؤسس الحزب، بافل طالباني الشؤون السياسية، بينما تُترك الملفات الأمنية لشيخ جنكي.

وسرعان ما برزت خلافات شديدة على السطح دفعت ببافل طالباني لعزل أبن عمه لاهور من الرئاسة المشتركة للحزب، وتوترت الأوضاع في السليمانية وتبادل الجانبان الاتهامات وهددا أحدهما الآخر باللجوء إلى القضاء لحسم تلك الخلافات.