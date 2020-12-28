رد دعوى محافظ "مقال" للعودة إلى منصبه.. وثائق

شفق نيوز/ ردت محكمة القضاء الاداري في العراق، يوم الاثنين، دعوى قدمها محافظ بغداد المُقال "فلاح الجزائري" لعودته للمنصب.

وبحسب قرار المحكمة، فأنها بعد التدقيق والمداولة قررت رد الدعوى التي اقامها لالغاء قرار مجلس محافظة بغداد بشأن اقالته من منصبه محافظاً لمحافظة بغداد، وذيل القرار بتوقيع المستشار ياسين طه ويس رئيس مجلس القضاء الاداري.

وكان مجلس محافظة بغداد قد اختار محمد عطا، محافظاً بدلاً عن فلاح الجزائري، بعد التصويت على قبول "استقالة الجزائري" في السادس من تشرين الاول 2019.

غير ان مصادر مطلعة ذكرت ان الاخير كان مجبر على تقديم الاستقالة، وقد صدر قرار من القضاء بإعادته مرة اخرى لمنصبه.

في حين يؤكد الجزائري على أنه لم يقدم استقالته الى المجلس، مشيراً إلى أن الاخير بنى قراراته "على شيء لم يقدم له".

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه قرار المحكمة الادارية القاضي برد ردعوى الجزائري