سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أردوغان يؤكد للكاظمي مساندة تركيا لجهود العراق في حربه على "الإرهاب"

Category: سیاسة

Date: 2022-01-23T13:03:17+0000
أردوغان يؤكد للكاظمي مساندة تركيا لجهود العراق في حربه على "الإرهاب"

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الاحد، لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساندة بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي والوفد المرافق له.

وأوضح البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري، وكذلك التعاون في المجال الأمني، والتأكيد على منع الجماعات الإرهابية من تهديد أمن العراق واستقرار المنطقة.

وأكد الكاظمي أن القوات العراقية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير حواضنه، وهو ما سيدعم الاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

من جانبه نقل السفير التركي تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكاظمي، مؤكداً مساندة تركيا لجهود العراق في حربه على الإرهاب، وكذلك تعزيز الخطوات الدبلوماسية والاصلاحية التي اعتمدتها الحكومة العراقية، وفق ماجاء في البيان. 

related

كشف عن بروتوكول "مائي" سيعرضه الكاظمي على اردوغان.. وزير الموارد: لن نجامل على حساب العراق

Date: 2020-12-14 10:35:39
كشف عن بروتوكول "مائي" سيعرضه الكاظمي على اردوغان.. وزير الموارد: لن نجامل على حساب العراق

أردوغان من نيويورك: إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس ايجابيا على العراق

Date: 2019-09-25 12:47:22
أردوغان من نيويورك: إرساء الاستقرار في سوريا سينعكس ايجابيا على العراق

مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

Date: 2020-07-02 14:16:15
مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

النجيفي: تركيا قدمت للكاظمي ثلاثة عروض

Date: 2020-12-18 08:17:22
النجيفي: تركيا قدمت للكاظمي ثلاثة عروض

بغداد ولندن يتفقان على المزيد من التعاون في ثلاثة مجالات

Date: 2020-10-22 11:45:34
بغداد ولندن يتفقان على المزيد من التعاون في ثلاثة مجالات

الكاظمي : قتلنا ثاني أكبر شخص بداعش ضمن عشرات القيادات

Date: 2021-04-10 10:37:43
الكاظمي : قتلنا ثاني أكبر شخص بداعش ضمن عشرات القيادات

طلب استضافة الكاظمي يصل للبرلمان ودعوات للأسراع بعقد جلسة

Date: 2020-07-10 15:59:55
طلب استضافة الكاظمي يصل للبرلمان ودعوات للأسراع بعقد جلسة

الخارجية البرلمانية توجه رسالة للكاظمي بعد تهديد بعملية عسكرية تركية في العراق

Date: 2021-01-23 11:03:55
الخارجية البرلمانية توجه رسالة للكاظمي بعد تهديد بعملية عسكرية تركية في العراق