أردوغان يؤكد للكاظمي مساندة تركيا لجهود العراق في حربه على "الإرهاب"

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الاحد، لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساندة بلاده للعراق في حربه ضد الارهاب.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي والوفد المرافق له.

وأوضح البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري، وكذلك التعاون في المجال الأمني، والتأكيد على منع الجماعات الإرهابية من تهديد أمن العراق واستقرار المنطقة.

وأكد الكاظمي أن القوات العراقية تبذل أقصى الجهود في ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير حواضنه، وهو ما سيدعم الاستقرار الإقليمي، ويفتح المجال أمام التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

من جانبه نقل السفير التركي تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكاظمي، مؤكداً مساندة تركيا لجهود العراق في حربه على الإرهاب، وكذلك تعزيز الخطوات الدبلوماسية والاصلاحية التي اعتمدتها الحكومة العراقية، وفق ماجاء في البيان.