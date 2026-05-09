أردوغان يؤكد عزم تركيا على تطوير تعاونها مع بغداد وأربيل

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم السبت، في إسطنبول مستجدات الأوضاع في المنطقة تزامناً مع عودة تصاعد حدة التوترات فيها.

وأعرب أردوغان خلال اللقاء عن قلقه إزاء التوترات بين اميركا وايران وامتدادها لتطال ارض العراق بما فيها مدينة أربيل، مؤكداً عزم تركيا على تطوير تعاونها مع كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أردوغان شدد على أن استتباب الأمن والاستقرار في العراق مهم للمنطقة بأسرها، والاسراع في تشكيل الحكومة المركزية المقبلة يخدم الوحدة والتلاحم بين العراقيين.

كما أكد الرئيس التركي أيضا على تصميم أنقرة على إنجاح مسار "تركيا بلا إرهاب" ورغبتها ترسيخ الأمن والاستقرار على أراضيها وفي جوارها على حد سواء