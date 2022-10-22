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أردوغان يهاتف نظيره العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-22T07:46:01+0000
أردوغان يهاتف نظيره العراقي

شفق نيوز/ أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، وفقا لما أعلنته رئاسة جمهورية العراقية اليوم السبت.

وذكرت الرئاسة في بيان اليوم، انه خلال الاتصال، قدم الرئيس أردوغان تهانيه الى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التأريخية بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي البنّاء الرامي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية عن للرئيس التركي على تهانيه الطيبة، موضحاً أهمية العلاقات مع الجارة تركيا وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وبما يؤمّن المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين في التطور والرفاه.

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