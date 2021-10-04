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أردوغان يلتقي بـ"الغريمين" الحلبوسي والخنجر في أنقرة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-04T18:35:53+0000
أردوغان يلتقي بـ"الغريمين" الحلبوسي والخنجر في أنقرة

شفق نيوز/ عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، اجتماعين مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر، في العاصمة أنقرة.

وذكرت وسائل اعلام تركية تابعتها وكالة شفق نيوز، ان أردوغان استقبل اليوم في مكتبه بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، رئيس مجلس النواب العراقي وزعيم أحد الأحزاب العراقية.

وأشار إلى أنه جرى اللقاء بين الجانبين بعيدا عن وسائل الإعلام، حسب ما قالت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان.

ولم توضح الرئاسة مزيدا من التفاصيل عن فحوى اللقاء.

واضافت ان أردوغان، ألتقى أيضاً بالأمين العام للمشروع العربي في العراق، خميس الخنجر، الذي كتب في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "لقاء مهم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الأوضاع السياسية في المنطقة، وأهمية العلاقات الاقتصادية بين العراق والجمهورية التركية الصديقة لدعم استقرار الاقتصاد العراقي".

وأضاف "أكدنا رفضنا الشديد لاستغلال حدود العراق من قبل المنظمات الإرهابية واستهداف الأراضي العراقية والتركية".

وتابع الخنجر "خلال لقائنا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ طالبنا باسم الأخوة بين الشعبين بإلغاء تأشيرات السفر بين البلدين".

وأعلن أنه "خلال ايام ستبدأ اجراءات فعلية تتعلق بتخفيف قيود السفر خصوصا بالنسبة للمرضى والطلبة والحالات الإنسانية والمستثمرين أيضا".

ويعتبر الحلبوسي الذي يقود تحالف "تقدم" والخنجر الذي يتزعم تحالف "عزم" منافسين رئيسيين على مقاعد البرلمان في المناطق ذات الأكثرية السنية شمالي وغربي العراق.

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