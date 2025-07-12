أردوغان يشكر العراق والمسؤولين في اقليم كوردستان على دعمهم عملية السلام في تركيا

شفق نيوز - انقرة / اربيل

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، على دور الحكومة العراقية، والمسؤولين في اقليم كوردستان بدعم عملية السلام في تركيا والمتمثلة بالقاء حزب العمال الكوردستاني السلاح وإنهاء النزاع مع أنقرة.

جاء ذلك في كلمة القاها أمام حشد من الناس في انقرة تطرق فيها إلى قيام مجموعة من مقاتلي حزب العمال بالقاء وتدمير اسلحتهم في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وقال أردوغان خلال كلمته، إن "وجود المواطن الكوردي لا يقتصر على تركيا وحسب، بل في العراق وسوريا هناك كورد ايضا وهؤلاء اشقاؤنا وينبغي معالجة قضاياهم ومشاكلهم، وقضيتهم هي قضيتنا ايضا"، مردفا بالقول إنه "سنجري مع اولئك الكورد في العراق وسوريا عملية محادثات أيضا بما تخص قضاياهم، وأنهم سعيدون بعملية السلام في تركيا".

وتعليقا على إلقاء مجموعة من مقاتلي حزب العمال السلاح في محافظة السليمانية، قال أردوغان إن "عملية السلام بدأت بعد تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها في العراق التي كانت لها صدى مدويا في المنطقة بأسرها".

وتابع بالقول "نشكر جميع من ساهم في دعم عملية السلام في تركيا، ونشكر الحكومة العراقية لدعمها قواتنا الامنية"، مضيفا "وهنا ينبغي ان اشكر ايضا المسؤولين في اقليم كوردستان على دورهم في هذا الصدد، ونأمل ان نحقق اهدافنا كافة".