أردوغان يدعو رئيس الوزراء المكلف لزيارة أنقرة قريباً

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي المكلف، علي فالح الزيدي، لزيارة تركيا في أقرب فرصة ممكنة، وذلك خلال اتصال هاتفي بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزيدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة".

وبحسب البيان، فإن الجانبين بحثا خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية، واستمرارها في مختلف المجالات، وبما يضمن تعزيز المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة بين الشعبين الصديقين.

وأكد أردوغان، دعم بلاده للاستقرار في العراق وتشكيل حكومة جديدة، وقدم دعوة إلى الزيدي لزيارة تركيا في أقرب فرصة ممكنة، وفقاً للبيان.

وتأتي دعوة الزيدي لزيارة تركيا تزامناً مع دعوة مماثلة تلقاها رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة الدوحة، وذلك خلال اتصال هاتفي من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق اليوم السبت، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة.

وأمس الجمعة، هنأت وزارة الخارجية التركية، علي الزيدي، على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، معربة عن تمنيها بأن يكون هذا التطور "وسيلة خير" للشعب العراقي.

وأشارت الخارجية في بيان إلى رغبة أنقرة في نجاح العراق باستكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.