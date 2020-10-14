أردوغان يدعو الكاظمي لزيارة تركيا

شفق نيوز/ دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى زيارة تركيا.

وتأتي دعوة الرئيس التركي الى الكاظمي في وقت يتواجد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بالعاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وانخرط تركيا واليونان، العضوان في حلف الأطلسي، في نزاع بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسلم، اليوم، رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تتضمن دعوة رسمية له لزيارة تركيا.

وأوضح بيان الكاظمي، أن ذلك جاء خلال استقباله السفير التركي في العراق فاتح يلدز، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء ايضا بحثَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

يشار إلى أن البرلمان التركي صوت مطلع الشهر الحالي على قرار يقضي ببقاء قواتها في العراق وسوريا لمدة عام، فيما ردت أوساط سياسية وشعبية عراقية على ذلك الإجراء بمطالبات المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية مع أنقرة.

ولم تثن مذكرات الاحتجاج التي قدمتها حكومة بغداد، أنقرة عن تكرار خرقها للسيادة العراقية وتكرار شن الهجمات بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، في اقليم كوردستان العراق.