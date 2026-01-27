أردوغان يثمن خطوات حكومة السوداني في حل الأزمة السورية

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأمنية عبر تسلم عناصر تنظيم داعش من حملة جنسياته، في وقت ثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخطوات العراقية "الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها"، ودور العراق في حل الأزمة السورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل، اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز الجهود والخطوات لتطويرها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الجارين، فضلاً عن بحث الأوضاع في المنطقة، والتعاون العراقي–التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.

وأكد السوداني أن العراق ينطلق في خطواته من المصالح العليا والأمن الشامل للبلاد، ومنع أي فرصة لعودة نشاط الإرهاب وفلول داعش المندحرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية، وأن تستلم عناصر داعش من حملة جنسياتها.

وأشار البيان إلى أن السفير بورا إنان نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقدير حكومة بلاده للخطوات العراقية الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، ودور العراق في حل الأزمة السورية، وفق مقاربات استدامة الأمن والحفاظ على وحدة سوريا ومصالح شعبها وشعوب المنطقة.

وخلال الأسبوع الجاري، كشف مصدر أمني عن نقل نحو 1000 سجين من عناصر داعش إلى العراق في وجبة ثانية قادمين من السجون السورية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد كشف في وقت سابق، عن مبادرة عراقية لاستقبال معتقلي داعش، مع توقعات أميركية بنقل ما يصل إلى 7000 معتقل خلال الأيام المقبلة.

وتقول صحيفة "ذي ناشيونال" نقلا عن مصادر عدة، ان الخطوة الأميركية بنقل سجناء داعش من سوريا الى العراق، يعكس عدم ثقة واشنطن بالقوات التابعة للحكومة السورية.