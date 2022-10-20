أردوغان يبعث برسالة إلى نظيره العراقي هذه فحواها

شفق نيوز/ تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، برقية تهنئة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

ونشرت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الخميس فحوى الرسالة وفي ما يأتي نص البرقية: "فخامة السيد عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق أصالة عني ونيابة عن شعبي، أتقدم لكم بأسمى التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية العراق، متمنيا لكم النجاح في منصبكم الجديد.

أنا واثق من انكم ستساهمون في تعزيز الوحدة والتآزر في العراق في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها.

نرغب في تعزيز التعاون فيما بيننا في الفترة القادمة مع العراق الذي نمتلك معه أواصر تاريخية متجذرة وعلاقات الجوار الودية، وذلك على أساس الاحترام المتبادل في المواضيع الحساسة والمصالح المشتركة لشعبينا. انطلاقا من هذا المفهوم، انا مستعد للعمل معكم من خلال التعاون الوثيق والتنسيق.

اغتنم هذه الفرصة لأعبّر لكم عن خالص امنياتي بالصحة والسعادة لشخصكم الكريم وبالسلامة والازدهار للشعب العراقي الصديق والشقيق".