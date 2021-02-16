تركيا: عملياتنا ضد حزب العمال في إقليم كوردستان متواصلة دون هوادة

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الثلاثاء إن قوات بلاده تواصل العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق "دون هوادة".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن آكار قوله إن "عملية "مخلب النسر-2" جرت دون دعم أو اتصال بري وتم التحضير لها بسرية تامة"، مضيفا أن "هذه نوعية ووصلت عمق 35 كيلو متر بدون إسناد برّي".

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سنوسع نطاق عملياتنا العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا علينا".

ولفت إلى أنه "لتفادي أي اعتداء إرهابي مماثل (لمجزرة كارة) سنبقى في المناطق التي دخلناها وحققنا فيها الأمن وفق ما تقتضيه الضرورة".

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار فجر يوم الأحد انتهاء العملية العسكرية للقوات التركية ضد حزب العمال الكوردستاني في جبل "كارة" في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك والتي أستمرت لمدة أربعة أيام متتالية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن آكار قوله إن 48 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني قُتلوا والقي القبض على اثنين آخرين خلال العملية.

ونوه وزير الدفاع التركي إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، مشيرا الى العثور على جثث 13 مواطنا تركياً في أحد الكهوف.

وتابع آكار بالقول إن العملية العسكرية نُفذت بنجاح، وتم تطهير المنطقة.

وكان هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الديمقراطي التابعة لحزب العمال الكوردستاني قد أفاد يوم الخميس الماضي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، بأن الطائرات الحربية التركية استهدفت بقصف جوي سجنا يأوي أسرى لجنود أتراك أسرهم حزب العمال في جبل "كارة".

وأفاد مصدر مسؤول في إعلام حزب العمال الكوردستاني، يوم السبت، بأن الهجوم التركي الأخير فشل في تحرير أسرى أتراك لدى الحزب الكوردي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية فجر العاشر من شهر شباط الجاري عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.

وتركزت هجمات تركيا على جبل كارة بمحافظة دهوك، حيث يقول مسؤولو العمال الكوردستاني بأنهم يحتجزون أسرى من الجيش والشرطة والاستخبارات التركية.