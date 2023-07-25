أردوغان في بغداد ومنتدى اقتصادي "عراقي تركي" بالبصرة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، مع سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومنتدى عمل اقتصادي مشترك بين البلدين من المقرر ان تحتضنه البصرة جنوبي البلاد.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

كما شهد اللقاء البحث في الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، دعمه للتوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.