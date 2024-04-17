أردوغان في بغداد الاثنين المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، يوم الأربعاء، أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق، يوم الاثنين المقبل، وهي أول زيارة له منذ العام 2011.

وقال غولر إنّ بغداد وأنقرة قد توقّعان "اتفاقية استراتيجية" الإثنين على هامش الزيارة، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد بوقت سابق من اليوم، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، في حين لمّح إلى زيارة أربيل بعد بغداد.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مشددًا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم، مردفاً بالقول: "هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا".