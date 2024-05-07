أردوغان: هدفنا رفع حجم التجارة مع العراق إلى أكثر من 20 مليار دولار

شفق نيوز/ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف الى رفع حجم التبادل التجاري مع العراق إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا، في حين وصف اعلان العراق حزب العمال الكوردستاني "تنظيما إرهابيا" بأنه "مهم" في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في خطاب وجهه للشعب التركي، مساء أمس الاثنين، عقب رئاسته اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان في خطابه، إنه "أريد أن يكون الأمر معلوماً؛ طالما أنّ PKK يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقا".

وتطرق الرئيس التركي إلى زيارته إلى العراق في 22 أبريل/نيسان الماضي، وما حققته من نتائج "مهمة" لا سيما بعد لقائه نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأشار أردوغان إلى أنهم ناقشوا بالتفصيل القضايا المدرجة على جدول أعمالهم المشترك، وخاصة الأمن والنقل والطاقة والمياه، وبين أنّ الزيارة تكللت بتوقيع 27 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وأكد الرئيس التركي أنّ هدفهم رفع حجم التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى مستويات أعلى.

وأشاد بإعلان الحكومة العراقية حزب العمال الكوردستاني "تنظيما إرهابيا"، واعتبر الخطوة "مهمة" في سياق الحرب على الإرهاب.

ويوم 15 مارس/ آذار الماضي، أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.

وخلال الزيارة صنفت الحكومة العراقية حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة تنظيما "إرهابيا" لأول مرة وأعلنت حظره على أراضيها، بحسب "الأناضول".