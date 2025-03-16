قصف اليمن.. "النجباء" تتوعد وحزب الله يدعو لـ"وحدة المقاومة"

شفق نيوز/ ردت حركة النجباء في العراق، يوم الأحد، على العمليات العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، ببيان شديد اللهجة، وتوعدت فيه بالرد، في وقت دعا فيه حزب الله اللبناني جميع "قوى المقاومة" للوقوف صفا واحدا لمواجهة الولايات المتحدة.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوجود الأمريكي في المنطقة لم يجلب إلا الويلات والقتل والتشريد وابادة سكان هذه المنطقة، التي لم تر خيرا ولا استقرارا عند حلول دولة الظلم والتخريب ونهب الخيرات في أي مكان".

وأضافت "بعد وقف اطلاق النار في غزة الإباء وبدء محور المقاومة في التهدئة دعما منه للسبل التي تسهم في إيصال المساعدات لسكان غزة المبادة والمظلومة ووفقا لالتزامات الدول الضامنة، نری ازدواجية امريكا، فنجدها اليوم تعتدي على يمن الصمود والبطولة والكرامة، لتمثل دور الحامي والمدافع عن المجرم الصهيوني".

وأكدت أن "التمادي والعدوان الفج والمتمثل باقبح صور الظلم لن يستمر ولن ينال ما يريد من عزة وصمود الشعوب الحرة وسنرى وترون، ونسمع وتسمعون، والعاقبة للمتقين".

كما أصدر حزب الله اللبناني، بيانا دان فيه الهجمات على اليمن، وأكد "يأتي ‏هذا العدوان في محاولة يائسة لثني هذا الشعب الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني، ‏واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".‏

ودعا الحزب "جميع ‏شعوب العالم الحرة، وكل قوى المقاومة في منطقتنا والعالم، إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في ‏مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني الذي يستهدف دول وشعوب أمتنا".

وانطلقت يوم أمس، عمليات عسكرية أمريكية، استهدفت مواقع الحوثيين وأهم مراكز القيادة والتصنيع لديهم، محدثا أضرارا كبيرة، وقد وصفت آثار القصف بأنها "أشبه بالزلزال" حسب ما روى شهود عيان لبعض وسائل الإعلام العربية.

وهذه العملية الأمريكية، وبحسب مسؤولين في واشنطن، فهي تحذير لإيران، وسوف تستمر لغاية إنهاء أي تهديد للملاحة البحرية، وقد دانت إيران وروسيا هذه العمليات، ودعتا إلى وقفها فورا، لكن بالمقابل، فإن الحوثيين أكدوا أن استهدافهم للسفن في البحر الأحمر "لن يتوقف".