رداً على فيدان..نائب إيزيدي: سنجار قضية سيادية ودمج القوات المحلية أولوية

أكد النائب مراد إسماعيل، عن تحالف القضية الإيزيدية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، أن ملف سنجار شأن عراقي سيادي بامتياز، لافتا إلى أن دمج القوات المحلية الإيزيدية يمثل أولوية لديهم، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن وجود حزب العمال الكوردستاني في سنجار ومخمور واعتباره تهديداً للأمن القومي التركي.

وقال إسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن "ملف سنجار شأن عراقي سيادي بامتياز، ويعالج حصراً ضمن الأطر الدستورية والقانونية الوطنية".

وأضاف أنهم "يعلنون رفضهم لتصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة بشأن سنجار"، مؤكداً أن "القضاء لا يشكل أي تهديد لأي دولة".

وشدد إسماعيل على ضرورة "حل الإشكالية الأمنية في سنجار داخلياً"، مبيناً أن "تحالف القضية الإيزيدية سيعمل مع الجهات المختصة في الدولة العراقية على دمج القوات المحلية الإيزيدية ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية".

وأوضح أن "الهدف يتمثل في فرض سيطرة الدولة الكاملة، وضمان أمن المنطقة، ومنع تكرار أي تهديد عليها".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أبدت أمس الأربعاء، تحفظها على تصريحات نظيرها التركي هاكان فيدان، وعدتها إساءة للعلاقات وتدخلاً في الشأن الداخلي، واستدعت السفير التركي في بغداد لإبلاغه احتجاجها الرسمي، فيما أوضح السفير التركي أن "تصريحات فيدان أسيء فهمها بسبب الترجمة"، مؤكداً "احترام أنقرة لسيادة العراق وحرصها على العلاقات الثنائية".

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد لوح بإمكانية تحرك جديد في شمال العراق، منتقداً استمرار وجود حزب العمال الكوردستاني، واعتبر أن سيطرة تنظيم مسلح على أراض عراقية تضع سيادة الدولة على المحك.