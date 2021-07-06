رداً على سؤال شفق نيوز.. الحكومة تحسم موعد إجراء الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ حسمت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، الجدل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة، مؤكدة على إجرائها في موعدها المحدد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم ردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال ناظم إن "الحكومة حددت اجراء الانتخابات في 10 تشرين الاول، ولا تنازل عن الموعد المحدد".

واضاف، أن "مجلس الوزراء استضاف مجلس المفوضين في جلسات سابقة واتخذ أربعة قرارات خاصة بالانتخابات".

واشار الى أن "من اوليات الحكومة الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وفي شأن آخر، قال ناظم، إن "مجلس الوزراء استضاف في جلسته الاعتيادية ووكيل وزارة الكهرباء لمناقشة واقع الكهرباء"، موضحا أن "الوكيل تحدث عن زيادة بالانتاج الى 21 الف ميغاواط".

ولفت الى أن "مجلس الوزراء صوت على طلب مستعجل للوكيل على منح 50 مليار دينار لغرض صيانة المحطات الكهربائية"، مؤكدا ان "الحكومة عملت على فتح محطات كهربائية جديدة وهناك تطمينات على الغاز الإيراني".