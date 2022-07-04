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ردا على تصريحاته ضد الحشد.. محتجون يغلقون مكتب رئيس تحالف السيادة في بعقوبة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-04T16:37:04+0000
ردا على تصريحاته ضد الحشد.. محتجون يغلقون مكتب رئيس تحالف السيادة في بعقوبة

شفق نيوز/ اغلق محتجون مكتب رئيس تحالف السيادة النائب رعد الدهلكي في مدينة بعقوبة ردا على تصريحاته ضد الحشد ومطالبه بإخراجه من المناطق السنية.

وقال مراسل شفق نيوز؛ إن "محتجين من ذوي ضحايا الحشد اغلقوا مكتب النائب رعد الدهلكي رئيس تحالف السيادة في ديالى رافضين تصريحاته  ضد الحشد ومطالب اخراجه من ديالى  المحافظات السنية".

وطالب النائب رعد الدهلكي في وقت سابق بإخراج قوات الحشد من المحافظات السنية فيما رد النائب عن تحالف الفتح بديالى – كتلة العصائب على تصريحات الدهلكي بالقول "سنقطع يد ولسان من يتحدث عن اخراج الحشد من ديالى لزعزعة أمنها".

وامتداداً للتصعيد؛ اعتبر رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى رعد الدهلكي، تصريحات نائب عن ديالى، بأنها تهديد علني سيكون له تبعات خطيرة على السلم المجتمعي إذا كان المنهاج القادم لواجهة ديالى يمثله هذا التفكير والاسلوب.

وقال الدهلكي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما تحدث به نائب عن ديالى عن قطع يد ولسان من يتحدث عن إخراج الحشد من داخل المدن في ديالى هو أسلوب مرفوض ومستهجن ولا ينبغي أن تكون هذه هي اللغة السياسية السائدة فإذا كان هذا أسلوبه مع نائب يعبر عن إرادة بناء واعمار المحافظة ورفض عسكرة المجتمع تواجه بطريقة قطاع الطرق فما حال المواطن البسيط اذا اراد ان  يطالب بحق من حقوقه المغيبة".

وطالب الدهلكي بـ"فتح تحقيق حكومي وبرلماني في تلك التصريحات"، مطالبا في الوقت نفسه الجهة التي ينتمي لها هذا النائب الى "بيان موقفها الصريح من هكذا تهديدات غير مسؤولة واجرامية وخطيرة".

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