رداً على السوداني.. واشنطن لشفق نيوز: العراق مسؤول عن أمنه ودوره مهم في المنطقة

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والعراق "يحافظان على شراكة قوية قائمة على المصالح المشتركة"، مؤكدة استمرار التنسيق في مكافحة الإرهاب ودعم النمو الاقتصادي، رغم تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حذّر فيها من أنّ الخلافات قد "تقوِّض العلاقة" بين الجانبين.

وأوضح متحدث باسم الوزارة، لوكالة شفق نيوز، أن "العراق يلعب دوراً مهماً في ضمان استقرار المنطقة، وأن واشنطن تواصل العمل مع بغداد على أساس احترام السيادة والشواغل المشتركة".

كما علّق المتحدث على تسريع العراق لصفقة نظام رادار مع كوريا الجنوبية بالقول: "العراق، كدولة ذات سيادة، مسؤول عن أمنه، وقد اختار أن يتعاون مع الولايات المتحدة في تعزيز العديد من الجوانب الأمنية".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أشار في وقت سابق خلال مقابلة مع BBC، إلى أن العلاقات مع واشنطن تعترضها خلافات “قد تصل إلى حد تقويض العلاقة”، كما كشف عن تسريع صفقة مع سول لشراء أنظمة رادار متطورة، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، فإن العراق يعمل على الانتهاء من صفقة لشراء أنظمة رادار ومنظومات دفاع جوي كورية جنوبية من طراز "تشونغونغ-2" (M-SAM II)، خلال عقد بقيمة حوالى 2.8 مليار دولار لتزويده ببطاريات متوسطة المدى، تشمل قاذفات ورادارات وتحكّم نيراني، بهدف تغطية المجال الجوي العراقي كاملاً.

وما تزال قدرات الدفاع الجوي العراقية محدودة بعد تراجعها الحاد منذ 2003. ويعتمد العراق حالياً على رادارات بعيدة المدى من نوع AN/TPS-77 ومجموعة منظومات قصيرة المدى للدفاع عن مواقع حسّاسة، وهي تغطية يعتبرها خبراء "غير مكتملة" ولا تسد الفجوات التقنية والعملياتية على مستوى البلاد.

وتزامنت التحركات العراقية عقب جولة العنف الأخيرة بين إيران وإسرائيل، ما دفع بغداد إلى البحث عن مصادر تسليح متعدّدة لتحسين قدراتها التحذيرية والاعتراضية.