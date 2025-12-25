رداً على "البارتي" .. "اليكيتي": منصب رئيس العراق من استحقاقنا والخلافات لا تُحسم منفردة

السليمانية – شفق نيوز

اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سركوت زكي، منصب رئيس جمهورية العراق، من استحقاقات حزبه، وذلك ردا على موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهذا الشأن.

وقال زكي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز في مدينة السليمانية، إن "رسالتنا واضحة، ورئاسة الجمهورية استحقاق للاتحاد الوطني".

وفي ما يتعلق بعلاقة الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أوضح زكي أن "الحقوق لا تُؤخذ بيد واحدة"، في إشارة إلى أن القضايا الخلافية لا يمكن حسمها من طرف واحد.

وتأتي هذه التصريحات ردا على ما قاله أمس الأربعاء، ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد وعضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فارس عيسى، بأن منصب رئيس الجمهورية - وبحسب نتائج الانتخابات - سيكون من حق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على أن يكون ممثلاً عن جميع أهالي كوردستان.