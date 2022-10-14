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رحبت بتعهدات السوداني.. السفيرة الامريكية: سنلتزم مع الحكومة الجديدة بشأن الأهداف المشتركة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-14T17:29:56+0000
رحبت بتعهدات السوداني.. السفيرة الامريكية: سنلتزم مع الحكومة الجديدة بشأن الأهداف المشتركة

شفق نيوز / رحبت السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانويسكي، اليوم الجمعة، بتعهدات رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني بشأن الامن والسيادة ومكافحة الفساد، وابدت التزام بلادها بدعم وشراكة الحكومة الجديدة لتعزيز الاهداف المشتركة.

وقالت السفيرة الأمريكية في تغريدة على موقع تويتر "ارحب بتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع بمكافحة الفساد والدفاع عن السيادة العراقية والامن وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق".

وأضافت السفيرة "تلتزم الولايات المتحدة بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الاهداف المشتركة".

https://twitter.com/USAmbIraq/status/1580969010715586560

وحث رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، على البدء بصفحة جديدة، مؤكدا أن الآوان قد حان لاسترداد هيبة الدولة وإيقاف الانفلات.

ونجح مجلس النواب العراقي أمس الخميس بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

وكلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

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