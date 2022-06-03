رجل دين شيعي يدعو لـ"تطهير" شبكة الاعلام العراقي": هل يريدون اعادتنا لحرب القادسية؟

شفق نيوز/ انتقد إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، بشدة ما تم التطرق إليه في برنامج حواري يُعرض على قناة العراقية شبه الرسمية إلى رموز دينية وشخصيات سياسية من بينها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وقال القبانجي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق في خطبة صلاة الجمعة، إنه "حول ما بثته شبكة الاعلام العراقي من برنامج استضيفت فيه شخصية جدلية تسجل عليها ملاحظات وقامت باستهداف ونسف كل ما يتعلق بالعراق وكرامته وجيرانه".

وندد بما أسماه "بالموقف المشين لشبكة الاعلام العراقي"، مطالبا بمحاسبة القائمين على البرنامج.

وأضاف: ندعو الى تطهير شبكة الاعلام العراقي من العناصر الفتنوية.

وتساءل القبانجي بالقول "ماذا يريد هؤلاء هل يريدون حل الحشد الشعبي وتقطيع العلاقة مع دول الجوار وتسقيط القضاء العراقي؟ ام اعادتنا الى حرب القادسية التي راح ضحيتها مليون شخص، ولماذا لم يطعنوا بصدام وزمرته؟".

وأول أمس الاربعاء، قررت شبكة الاعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها واخبارها، بعد "اساءات" صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) للاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية الحكومية.

وأبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الخميس، امتعاضه من إساءة "قناة الدولة العراقية" ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

وأصدر القضاء العراقي، أمس، مذكرة قبض بحق الاعلامي "سرمد الطائي" بتهمة اهانة المؤسسة القضائية.

وفي جانب آخر من خطبته جدد القبانجي دعوته للإطار التنسيقي الشيعي، والتيار الصدري، والمستقلين للجلوس على طاولة واحدة للحوار و"حل المشكلة وبعيدا عن التدخلات الاجنبية".