إرجاء عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الساعة الواحدة

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الخميس، بتأجيل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الساعة الواحدة من بعد الظهر.

وعزا المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، سبب تأجيل عقد الجلسة عن موعدها المقرر إلى استمرار حوارات القوى السياسية و بهدف الوصول الى اتفاق سياسي حول دعم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

ويستعد مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الخميس، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على مرشح واحد للمنصب.

وأمس الأربعاء، كشفت مصادر سياسية مطلعة أن قادة في الاطار يمارسون ضغطاً كبيراً على رئيس الاتحاد بافل طالباني لتغير مرشح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، مشيرة الى ان الاتحاد الوطني مازال مصراً على مرشحه الذي يلاقي رفضاً من بعض قوى الإطار.

ونوهت المصادر الى ان بعض قادة الإطار لن يصوتوا لصالح، وبقاء هذا الخلاف قد يعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الخميس.

ولفتت الى استعداد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية مقابل سحب الاتحاد الوطني مرشحه ودعم مرشح تسوية وهو عبداللطيف رشيد احد الكوادر الحزبية للاتحاد مقابل نيل الحقائب الوزارية للديمقراطي فقط، مشيراً الى ان هذا المقترح لاقى ترحيباً سياسياً من قوى في الإطار، مع رفضه من قبل الاتحاد.

وأعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، أمس أن مرشحه الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية هو برهم صالح، وسط قرار من حركة امتداد، بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها غداً الخميس.

وأعلن مجلس النواب العراقي، أول أمس الثلاثاء، عن 33 إسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة اليوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.