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إرجاء التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب

Category: سیاسة

Date: 2020-10-24T12:14:00+0000
إرجاء التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب

شفق نيوز/ أرجأ مجلس النواب العراقي يوم السبت التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة اعتراضاً على إدراج الفقرة على جدول الأعمال.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أرجأ التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة اعتراضاً على إدراج الفقرة على جدول الأعمال قبل حسم الخلافات بشأنها.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "الاجتماع لا يزال متواصلاً بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية لوضع اللمسات الأخيرة حول إكمال فقرة الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

كما أبلغ الحلبوسي أعضاء البرلمان باستمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية.

وكان البرلمان قد فاتح جلسته بحضور 170 نائباً. 

وكان البرلمان قد صوت بالموافقة، مطلع الأسبوع الماضي، على اقتراح يتحدد بموجبه عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة.

ونص الاقتراح على أنه "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

وتشغل النساء نسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان بموجب الكوتا.

واستناداً إلى مقاعد النساء في كل محافظة، فإن توزيع الدوائر الانتخابية سيكون كالتالي: ١٧ في بغداد، و٨ في نينوى، و٦ في البصرة، و٥ في ذي قار والسليمانية، و٤ في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و٣ في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 

وواجه المقترح اعتراض كتل سياسية، أبرزها الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى.



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