أربيل: جادون في الالتزام بالموازنة المالية وسلمنا جميع البيانات المطلوبة

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، التزامها الجدي بتنفيذ بنود الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الاسبوعية لحكومة الإقليم، "أبدينا الجدية في الالتزام بما جاء في قانون الموازنة العراقية".

وأضاف أن حكومة الإقليم سلمت للحكومة الاتحادية جميع البيانات المطلوبة بشأن تطبيق بنود الموازنة.

ونصت الموازنة المالية على تسليم الإقليم لكمية 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل الحصول على نسبة 12.6 في المئة من الموازنة.

ومن المقرر أن ترسل بغداد مبالغ حصة الإقليم من الموازنة بأثر رجعي بدءاً من مطلع السنة المالية.

وأشار عادل إلى "استمرار العمل المشترك بين ديوان الرقابة في الاقليم والحكومة الاتحادية العمل، وهناك تطور كبير، واكيد سيكون لهما تقارير وسننشرها مستقبلا".

وأضاف أن إنتاج إقليم كوردستان من النفط يبلغ 430 ألف برميل يوميا، 30 الف برميل يوميا منها تذهب للاستهلاك المحلي.

وأضاف أن الإقليم اضطر سابقا لبيع النفط بأسعار أقل من أسعار الأسواق العالمية نتيجة ضغوطات بغداد، إلا أن الموازنة المالية للسنة الجارية أعطى الشرعية للإقليم ببيع نفطه.

وبالنسبة لرفع سعر البنزين، قال إن "الحكومة تسعى لأن تكون الأسعار في صالح المواطنين، ولكن لانستطيع مقارنة وضعنا مع بغداد لان لديها اكثر من 5 مصافي، ولدينا مصفاتان فقط".

وبشأن رواتب موظفي الإقليم، "قررنا بان يكون صرف الرواتب كل 30 يوما، وملتزمون بها وربما قد يتاخر ليوم او يومان ولكن لن يكون اكثر من ذلك".