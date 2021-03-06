أربيل تعلن تسليمها كل بيانات النفط لبغداد: ملتزمون بالشفافية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، تسليمها جميع البيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية إلى جانب البيانات الالكترونية الخاصة بموظفي الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في ورد لوكالة شفق نيوز، إن حكومة إقليم كوردستان تجدد التزامها بكل ما يترتب عليها من واجبات وإيمانها بالشفافية التي يعتمدها برنامج عمل الكابينة التاسعة للحكومة.

وأضاف أن تأكيدها على التزاماتها تأتي في وقت وصلت فيه مسألة اقرار الموازنة العراقية العامة لمراحلها النهائية، بعد حوارات مطولة مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح عادل أن حكومة الإقليم زودت اللجنة المالية في البرلمان العراقي في كانون الأول الماضي، بجميع التفاصيل المتعلقة بإيرادات ونفقات النفط اعتمادا على تقرير التدقيق والمتابعة التي قامت بها شركة "ديلويت" الدولية.

تتمة..