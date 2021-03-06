سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تعلن تسليمها كل بيانات النفط لبغداد: ملتزمون بالشفافية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-06T17:35:13+0000
أربيل تعلن تسليمها كل بيانات النفط لبغداد: ملتزمون بالشفافية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، تسليمها جميع البيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية إلى جانب البيانات الالكترونية الخاصة بموظفي الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في ورد لوكالة شفق نيوز، إن حكومة إقليم كوردستان تجدد التزامها بكل ما يترتب عليها من واجبات وإيمانها بالشفافية التي يعتمدها برنامج عمل الكابينة التاسعة للحكومة.

وأضاف أن تأكيدها على التزاماتها تأتي في وقت وصلت فيه مسألة اقرار الموازنة العراقية العامة لمراحلها النهائية، بعد حوارات مطولة مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح عادل أن حكومة الإقليم زودت اللجنة المالية في البرلمان العراقي في كانون الأول الماضي، بجميع التفاصيل المتعلقة بإيرادات ونفقات النفط اعتمادا على تقرير التدقيق والمتابعة التي قامت بها شركة "ديلويت" الدولية.

تتمة.. 

related

وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة تشمل اقليم كوردستان

Date: 2019-10-07 11:19:07
وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد في زيارة تشمل اقليم كوردستان

رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد

Date: 2020-06-20 13:26:00
رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد

متحدثاً عن تأثير كوردستان دولياً.. التيار الصدري: لا يمكن تمرير الموازنة دون الكورد

Date: 2021-02-08 08:52:00
متحدثاً عن تأثير كوردستان دولياً.. التيار الصدري: لا يمكن تمرير الموازنة دون الكورد

رئاسة كوردستان تندد باستهداف المتظاهرين ببغداد .. حقوق الانسان تضع تصنيفا له

Date: 2019-12-07 20:28:57
رئاسة كوردستان تندد باستهداف المتظاهرين ببغداد .. حقوق الانسان تضع تصنيفا له

بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم

Date: 2021-02-10 10:37:13
بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم

وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

Date: 2020-08-16 12:12:16
وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

صور .. تظاهرة منددة باطلاق سراح العيساوي وسط بغداد وتحديد موعد جديد لمحاكمته

Date: 2020-06-30 11:40:31
صور .. تظاهرة منددة باطلاق سراح العيساوي وسط بغداد وتحديد موعد جديد لمحاكمته

المعارضة التركية تعلق على مقتل دبلوماسي في كوردستان وتوجه رسالة لأربيل وبغداد

Date: 2019-07-18 07:52:44
المعارضة التركية تعلق على مقتل دبلوماسي في كوردستان وتوجه رسالة لأربيل وبغداد