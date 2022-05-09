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أربيل تحتضن اجتماع "انقاذ وطن" بحضور قادة الصف الأول

Category: سیاسة

Date: 2022-05-09T10:52:24+0000
أربيل تحتضن اجتماع "انقاذ وطن" بحضور قادة الصف الأول

شفق نيوز/ عقد تحالف "إنقاذ وطن"، أو ما يعرف بالتحالف الثلاثي، يوم الاثنين اجتماعاً في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في أربيل.

وذكر مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع عقد بحضور خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي عن تحالف السيادة، واحمد المطيري وحسن العذاري عن التيار الصدري.

يأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان أدلى به المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، عن استئناف اللقاءات مع الأطراف السياسية العراقية من اجل كسر حالة الانغلاق السياسي المسيطر على المشهد العراقي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل تحالف "إنقاذ وطن".

وكان الإطار التنسيقي الجامع لقوى شيعية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح كل منهما مبادرة لحل الانسداد، حيث تكونت مبادرة الإطار من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات، تضمنت دوراً محورياً للمستقلين في تسمية رئيس الحكومة بشرط أن يكون ضمن إطار المكون الشيعي، أعقبها مبادرة للصدر، بدعوة النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيداً عن الإطار التنسيقي، وذلك بعد مهلة لمدة أربعين يوماً منحها للإطار بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره.

ومع نهاية المهلة يأتي إخفاق جديد بمحاولات الإطار أو التيار في إيجاد تفاهم مع القوى الأخرى لأجل تحديد موعد جديد لعقد جلسة برلمان، تخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإكمال استحقاقات الدستور المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة.

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