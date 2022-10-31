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ربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي لمحمد شياع السوداني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-31T11:18:41+0000
ربيع نادر مديراً للمكتب الإعلامي لمحمد شياع السوداني

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الإثنين، بتكليف الصحفي ربيع نادر بإدارة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نادر تسلم المهمة خلفاً للصحفي حيدر حمادة".

وربيع نادر من مواليد 1986 عمل في عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقد تولى في فترات سابقة منصب مدير الأخبار في قناة "العهد" الفضائية التابعة لعصائب اهل الحق، اضافة الى كونه كاتباً في موقع "المونيتور" الامريكي، فضلاً عن مؤسسات أخرى، قبل أن ينتقل للعمل في مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي.

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