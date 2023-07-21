أربع دول تعلن تأييدها لموقف العراق ضد السويد ودعوته لعقد مؤتمر القمة الإسلامية

شفق نيوز/ أعلنت دول السعودية والاردن وايران وتركيا، يوم الجمعة، تأييدها لموقف العراق ضد السويد ودعوته لعقد مؤتمر القمة الإسلامية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أجرى إتصالات هاتفيَّة مع وزراء خارجيَّة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة أيمن الصفديّ، والجُمْهُوريَّة التركيَّة هاكان فيدان، والجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة حسين أميرعبد اللهيان، كما وتلقّى إتصالًا من وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، وجرى خلال الإتصالات الهاتفيَّة حشد الجهود لعقد مؤتمر القمة الإسلاميَّة في إجتماع طارئ على المُستوى الوزاريّ، يناقش تداعيات الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم، ومُواجهة ظاهرة الإسلامفوبيا حول العالم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل جماعيّ بهذا الشأن".

‎وأطلع الوزير العراقي وفقاً للبيان، نظرائه على الإجراءات الدبلوماسيَّة التي اتخذتها الحكومة العراقيَّة، رداً على تكرار سماح الحكومة السويديَّة بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلاميَّة وحرق العلم العراقيّ"، مُشيراً إلى أنَّ مثل هذه الأعمال الاستفزازيَّة تسيء للمواثيق والأعراف الدوليَّة، وتشكل خطراً على السلم المجتمعيّ، وتحرض على ثقافة العنف والكراهيَّة".

‎من جانبهم، أيّد الوزراء موقف العراق، ودعوته لعقد مؤتمر القمة الإسلاميَّة على المُستوى الوزاريّ، لمناقشة تداعيات الإساءة المتكررة للقرآن الكريم.