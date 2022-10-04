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أربع دول بمجلس الأمن تدين القصف الإيراني لأراضي كوردستان وتؤكد على احترام سيادة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-04T15:22:31+0000
أربع دول بمجلس الأمن تدين القصف الإيراني لأراضي كوردستان وتؤكد على احترام سيادة العراق

شفق نيوز/ أدانت كل الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة والهند وايرلندا، يوم الثلاثاء، القصف الايراني الذي استهدف مناطق في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمات لممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن تطورات الأوضاع في العراق.

وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الهجمات الإيرانية تعد انتهاكاً لسيادة العراق".

وشجّع ممثل الولايات المتحدة على "عودة العراقيين من مخيم الهول، كما قال إن "بلاده تشجع على تقديم المساعدة للعراق لمواجهة التغيرات المناخية".

وأضاف، "نهنئ العراق بيومه الوطني ونثمن قدرة الشعب على مواجهة التحديات".

بدوره قال ممثل المملكة المتحدة، ندين بأشد العبارات للقصف الإيراني في شمال العراق ومستمرون بدعم الاستقرار في العراق".

وحثّ ممثل المملكة المتحدة قادة العراق على "التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية".

من جانبه، أعرب ممثل الهند في مجلس الأمن، عن "قلق بلاده من الهجمات الإرهابية"، وأكد على "ضرورة ان تتوقف انتهاكات سيادة العراق".

وقال؛ "نرحب بجهود العراق في المحادثات بالمنطقة".

وأشار ممثل الهند الى ان "الأزمة السياسية تؤثر على الشعب العراقي بشكل مباشر"، معرباً عن "ترحيبه بانعقاد الحوار الوطني للخروج من الجمود الحالي".

بدوره حثّ ممثل أيرلندا في مجلس الأمن "على احترام سيادة العراق".

وقال، إن "انتخابات تشرين أجريت بشكل سليم والعراقيون ينتظرون الإصلاحات الضرورية".

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